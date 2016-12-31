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В своем обращении Сергей Аксенов отметил, что уходящий год был непростым, ведь Крым начинал его в...
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