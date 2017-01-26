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новости
26 января 2017 Законопроект, который направлен на поддержку крымских предприятий приняли на первом чтении в Государственной Думе

Документом снимаются ограничения с республиканских сельскохозяйственных и многопрофильных...
26 января 2017 При получении взятки с поличным задержан один из руководителей администрации Феодосии

Об этом сообщило крымское и информационное агентство со ссылкой на пресс-службу управления...
25 января 2017 Татьянин день

Время, когда учащиеся высших учебных заведений гуляют от души, настало. В честь Татьяниного дня по...
25 января 2017 Детский стационар в Октябрьской районной больнице остается круглосуточным

Об этом на встрече с возмущенными родителями заявил главный врач Красногвардейской ЦРБ Анатолий...
25 января 2017 За 2016 год в Крыму официально зарегистрировано 63 тысячи записей актов гражданского состояния

Из них 23 тысячи – это записи о рождении ребёнка, 13 с половиной тысяч – о регистрации брака. ...

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Новые сведения по резонансному делу о гибели парня в парке львов "Тайган" 25 января 2017 Новые сведения по резонансному делу о гибели парня в парке львов "Тайган"
Джемилев и Чубаров выступили соинвесторами "турецкого Тайгана" Зубкова? 25 января 2017 Джемилев и Чубаров выступили соинвесторами "турецкого Тайгана" Зубкова?
Стертые имена 25 января 2017 Стертые имена
Мать погибшего парня в парке львов "Тайган": "Не верю, что сына убили собаки!" 24 января 2017 Мать погибшего парня в парке львов "Тайган": "Не верю, что сына убили собаки!"
Тимофей Баженов: «Никогда здравомыслящий руководитель зоопарка не допустит неподкованных людей в вольер к хищнику» 24 января 2017 Тимофей Баженов: «Никогда здравомыслящий руководитель зоопарка не допустит неподкованных людей в вольер к хищнику»
бизнес новости
10 января 2017 «Батарейки-сдавайтесь!»

С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
28 декабря 2016 В Симферополе презентовали региональную систему градостроительной деятельности Крыма

В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....
23 декабря 2016 В Государственном Совете Республики обсудили вопросы легализации туристического бизнеса на территории полуострова

В Крыму около шестидесяти процентов участников бизнеса в сфере туризма уклоняются от уплаты налогов....
21 декабря 2016 Начинающих бизнесменов учили опытные предприниматели

Что нужно знать начинающему предпринимателю? Как найти оригинальную идею для бизнеса и стартовый...
13 декабря 2016 Крым готов предоставить инвесторам благоприятные условия для бизнеса

Скрывать персональные данные учредителей компаний для привлечения инвесторов на полуостров. На такие...

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