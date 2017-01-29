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новости
29 января 2017 Замкнутый круг, или как пробиться сквозь инстанции

На улице Карла Маркса в Симферополе есть дом, который нуждается в срочном ремонте. Его фасад не...
29 января 2017 В Крыму планируют создать мемориальный комплекс жертвам холокоста

Об этом на телеканале Крым24 в эфире программы «Гость в студии» заявил Ян Эпштейн, президент...
29 января 2017 Крымских сельхозпроизводителей призывают объединяться в потребкооперативы

Это даст возможность владельцам личных подсобных хозяйств получать максимальные доходы от...
29 января 2017 В Керчи почтили память итальянцев, выселенных с полуострова зимой 1942 года

Депортация из Крыма в сороковых годах прошлого века затронула многие народы, исторически...
29 января 2017 Память бесценна

В этом уверен 17-летний Абдуль-Вахаб из посёлка Молодежное Симферопольского района. За несколько...

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Белоснежная крымская «жемчужина» 28 января 2017 Белоснежная крымская «жемчужина»
В Симферополе прошел третий этап нравственно-патриотического квеста «Путь победы» 28 января 2017 В Симферополе прошел третий этап нравственно-патриотического квеста «Путь победы»
Стала известна причина гибели «работника-волонтера» парка львов «Тайган» 28 января 2017 Стала известна причина гибели «работника-волонтера» парка львов «Тайган»
Севастопольцы освистали экс-народного мэра Алексея Чалого 28 января 2017 Севастопольцы освистали экс-народного мэра Алексея Чалого
В Ялте выпало небывалое для южнобережной столицы количество снега 27 января 2017 В Ялте выпало небывалое для южнобережной столицы количество снега
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26 января 2017 Cтроительство становится одним из главных драйверов в выполнении задач по развитию региона

Победа в борьбе за человеческий капитал – одна из трех важнейших в стратегии...
10 января 2017 «Батарейки-сдавайтесь!»

С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
28 декабря 2016 В Симферополе презентовали региональную систему градостроительной деятельности Крыма

В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....
23 декабря 2016 В Государственном Совете Республики обсудили вопросы легализации туристического бизнеса на территории полуострова

В Крыму около шестидесяти процентов участников бизнеса в сфере туризма уклоняются от уплаты налогов....
21 декабря 2016 Начинающих бизнесменов учили опытные предприниматели

Что нужно знать начинающему предпринимателю? Как найти оригинальную идею для бизнеса и стартовый...

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