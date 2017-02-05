Ее авторы и организаторы, супруги Довжик, уже выставлялись в Москве, теперь решили посетить родную...
В честь памятного события неравнодушные люди возложили цветы к мемориалу воинов интернационалистов,...
Об этом заявил известный социолог Евгений Копатько в программе «Гость в студии» в эфире нашего ...
В его рамках крымские студенты имеют возможность попасть на учебу в Казанский инновационный...
Ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями наши журналисты подготовили репортаж о семье,...
Новые рельсы для бизнеса. В Крыму подвели первые итоги деятельности предпринимательской платформы,...
В открытом доступе голосование по проекту размещено на сайте «Активный Симферополь». Такое решение...
Победа в борьбе за человеческий капитал – одна из трех важнейших в стратегии...
С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....