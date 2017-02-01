Привести в порядок рынок, и раз и навсегда покончить со стихийной деятельностью - главная цель...
Проходят необходимое лечение и очень скучают по маме. Здоровью детей, которых 26 января спас сосед...
Преодолеть дефицит воды в Крыму помогает и погода, и бюджет страны. На пресс-конференции...
В соревновании три номинации: лучшая публикация в печатных и электронных СМИ, а также номинация...
Очередям – бой! Глава Республики поручил председателю Госкомрегистра совместно с министром...
Новые рельсы для бизнеса. В Крыму подвели первые итоги деятельности предпринимательской платформы,...
В открытом доступе голосование по проекту размещено на сайте «Активный Симферополь». Такое решение...
Победа в борьбе за человеческий капитал – одна из трех важнейших в стратегии...
С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....