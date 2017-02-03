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новости
03 февраля 2017 Дороги в Каменке не ремонтируют много лет

Можно ли решить наболевшую проблему, подавая регулярные жалобы в профильные ведомства? Ответ на этот...
03 февраля 2017 Спасти Ай-Петри

Крым без Ай-Петри? Стихийные шалманы и магазины – вследствие этого грязь и антисанитария, ...
03 февраля 2017 Гордость Республики

Впервые крымчане победили в ежегодном всероссийском конкурсе «Семья года 2016». Лучших из лучших...
03 февраля 2017 Весенний футбол

Сборная Крыма сыграет в турнире, посвященном годовщине «Крымской весны». Состав участников пока...
03 февраля 2017 Бюджет в Симферопольском районе освоили на 98%

Бюджет в Симферопольском районе освоили на 98 процентов. Проблем в этих вопросах, по словам главы...

новости топ
В селе Петрово Белогорского района нормализовали водоснабжение 03 февраля 2017 В селе Петрово Белогорского района нормализовали водоснабжение
«Патриот» под вопросом? 02 февраля 2017 «Патриот» под вопросом?
В Мирновское и Перовское сельские поселения Симферопольского района вернут качественную воду 02 февраля 2017 В Мирновское и Перовское сельские поселения Симферопольского района вернут качественную воду
Президент России назначил Олега Камшилова на должность нового прокурора Крыма 02 февраля 2017 Президент России назначил Олега Камшилова на должность нового прокурора Крыма
В восточном Крыму воды хватит на весь 2017 год 02 февраля 2017 В восточном Крыму воды хватит на весь 2017 год
бизнес новости
31 января 2017 В Крыму подвели итоги работы предпринимательской платформы

Новые рельсы для бизнеса. В Крыму подвели первые итоги деятельности предпринимательской платформы,...
31 января 2017 Судьбу многофункционального комплекса «Академия» будут определять сами крымчане

В открытом доступе голосование по проекту размещено на сайте «Активный Симферополь». Такое решение...
26 января 2017 Cтроительство становится одним из главных драйверов в выполнении задач по развитию региона

Победа в борьбе за человеческий капитал – одна из трех важнейших в стратегии...
10 января 2017 «Батарейки-сдавайтесь!»

С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
28 декабря 2016 В Симферополе презентовали региональную систему градостроительной деятельности Крыма

В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....

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Крымчанки могут пройти маммографию в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое, Саках и Ялте – замглавврача крымского онкодиспансера Коммунальщики Керчи восстановили теплоснабжение двух домов, прерванное накануне из-за порыва труб Совмин Крыма принял решение о ликвидации противотуберкулезного санатория «Сосняк» Дюжина крымских депутатов лишилась в прошлом году своих полномочий из-за коррупционных деяний Периодические перебои с поставками медикаментов не несут угрозу крымским онкобольным – специалист минздрава «Крымтроллейбус» пустил по трём пригородным направлениям автобусы, взятые в лизинг у «Крымавтотранса» Крымчане, страдающие меланомой и раком молочной железы, могут излечиться, не покидая полуостров – специалист минздрава Несколько севастопольских парторганизаций собрались выдвинуть единого кандидата против Овсянникова на сентябрьских выборах губернатора Валерия: В недалеком будущем Крым превратится в объект нашей всеобщей гордости Украина придумала себе альтернативный Крым – Полонский Новые онкодиспансеры в Крыму не нужны – замглавврача республиканского онкодиспансера «Крымэнерго» будет принимать от населения SMS с информацией об аварийных отключениях Аксёнов призвал прокуратуру активизировать взаимодействие с муниципалитетами в борьбе с незаконной торговлей и строительством Онкология занимает второе место в списке наиболее распространенных в Крыму заболеваний Крымчанка, заказавшая убийство мужа, приговорена к 13 годам колонии, трое ее подельников получили по 18 лет Украинский культурный центр в Крыму оказался никому не нужен и может быть закрыт уже в марте – СМИ Более 60% пациентов крымского онкодиспансера предпочли монетизацию федеральных льгот Севастополь безвозвратно потерял возможность строить «Патриот» Крым может получить более 400 млн рублей субсидии на развитие городской среды Около трети алуштинских инвалидов трудоспособного возраста имеют работу Крымчане, прошедшие курс лечения от онкологии, смогут передать излишек лекарств другим больным
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