Прямой эфир
сейчас
 Х/ф "Демидовы" 1-2с.
далее в эфире
 Гость в студии
Телевидение
  • Первый Крымский
  • Крым 24
Радио
  • Радио Крым
  • Радио Море
  • Проводное Радио
новости
21 января 2017 Инженерные войска 21 января отмечают свой профессиональный праздник

Фортификация, маскировка, водообеспЕчение и мино-саперные работы. И это ещё не полный список задач...
21 января 2017 Семь дискуссионных площадок открылись в первый день работы 16-го съезда партии «Единая Россия»

На них подвели итоги работы по реализации предвыборной программы партии, определили приоритеты...
21 января 2017 В Крым привезли пьесу «Старший сын»

Спектакль, который в конце марта готовится к показу в Канаде и США, а пока идет в Севастополе и...
21 января 2017 Аварийные деревья

Казало бы, какую угрозу может представлять собой обычная ветка с какого-нибудь дерева. Но если эта...
21 января 2017 "Мусорные" разбирательства

В Белогороском районе выясняют, кому по праву принадлежит отведённая под полигон ТБО земля....

новости топ
Масштабную уникальную акцию в День Республики подготовили крымские автомобилисты 20 января 2017 Масштабную уникальную акцию в День Республики подготовили крымские автомобилисты
В День Республики в Симферополе прошел необычный квест 20 января 2017 В День Республики в Симферополе прошел необычный квест
Просто, быстро, удобно 19 января 2017 Просто, быстро, удобно
Глава Республики поздравил известнейшего крымского силача Андрея Шаркова с победой 19 января 2017 Глава Республики поздравил известнейшего крымского силача Андрея Шаркова с победой
Покорил Америку 17 января 2017 Покорил Америку
бизнес новости
10 января 2017 «Батарейки-сдавайтесь!»

С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
28 декабря 2016 В Симферополе презентовали региональную систему градостроительной деятельности Крыма

В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....
23 декабря 2016 В Государственном Совете Республики обсудили вопросы легализации туристического бизнеса на территории полуострова

В Крыму около шестидесяти процентов участников бизнеса в сфере туризма уклоняются от уплаты налогов....
21 декабря 2016 Начинающих бизнесменов учили опытные предприниматели

Что нужно знать начинающему предпринимателю? Как найти оригинальную идею для бизнеса и стартовый...
13 декабря 2016 Крым готов предоставить инвесторам благоприятные условия для бизнеса

Скрывать персональные данные учредителей компаний для привлечения инвесторов на полуостров. На такие...

Топ Телепроекты
Выпусков: 78 # ВсеКакЕсть
Выпусков: 95 Живые истории
Выпусков: 329 Информационная война
Выпусков: 42 Крымооткрыватели
Выпусков: 110 Место под солнцем
Выпусков: 409 Новости 24
Выпусков: 84 Особый взгляд
Выпусков: 0 Утро с Нами
Прогноз погоды
apple google
Иностранцы и лица без гражданства смогут получать в Севастополе компенсацию части затрат на детсады Севастопольский осетровый завод в 2017 году планирует увеличить реализацию рыбы в 10 раз Два автомобиля столкнулись на Севастопольской трассе в районе выезда из Чистенького Полторы сотни автомобилей выстроились в виде контура и флага Крыма в Симферополе в честь Дня Республики (ФОТО, ВИДЕО) Автомобиль ВАЗ выехал за пределы проезжей части на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта и сбил ребенка Правоохранители задержали наркодилера в Красноперекопске Севастопольские водолазы-пиротехники МЧС России участвуют в обследовании самолета и авиабомб в акватории Чёрного моря около Сочи (ВИДЕО) Спортсмены из восьми городов и районов Крыма стали победителями Открытого первенства Симферополя среди юных боксёров Водитель Volkswagen выехал на тротуар и сбил пешехода на одной из симферопольских улиц ГИБДД проведет в Крыму рейд по выявлению пьяных водителей Севастопольцы обязали губернатора формировать свою команду из горожан Активисты ОНФ договорились с Росрыболовством разработать «дорожную карту» по развитию биоресурсов Азово-Черноморского бассейна Ленинский районный суд досрочно расторг трудовой контракт экс-главы администрации Щёлкино Ермановой Морские археологи создали концепцию музея на дне Севастопольской бухты В субботу в Крыму до 10 градусов мороза, мокрый снег Английский паровой фрегат «Принц» является одной из целей морских археологических исследований Института востоковедения РАН в акватории Балаклавы Более 100 подводных археологических объектов были обнаружены экспедицией Института востоковедения РАН в акваториях Севастополя и Крыма Госавтоинспекторы научили крымских школьников делать светоотражатели Аксёнов уволил первого заместителя главы Госкомветеринарии из-за утраты доверия Минобраз Крыма предупредил выпускников о нашествии мошенников, гарантирующих поступление в вузы за деньги Два камерунских клуба готовятся приехать на футбольный турнир в Крым
Симферополь +3