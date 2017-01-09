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новости
09 января 2017 Лебеди погибают от холода

Губительные последствия холодов. В Евпатории на озере Сасык-Сиваш погибли уже по меньшей мере три...
09 января 2017 Венецианские маски можно увидеть в Крыму

Венецианские маски - символ Италии, известный всему миру. Одно из ярких явлений культуры этой страны...
09 января 2017 После двухдневного снегопада улицы Севастополя превратились в каток

Жители города жалуются на гололёд во дворах и на дорогах. Смеси для посыпки льда и снега оказались...
09 января 2017 Дороги в крымской столице остаются главной бедой города

50 на 50 сантиметров и даже больше. Таких размеров достигают ямы на дорогах крымской столицы. Это...
09 января 2017 Коммунальщики уверяют, что в Симферополе ситуация с уборкой снега стабильная

Симферопольские коммунальщики продолжают бороться со снегом и гололедицей. Ежедневно в крымской...

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Лебеди погибают от холода 09 января 2017 Лебеди погибают от холода
На месте раскопок у Малахова кургана найдено уникальное артиллерийское орудие 04 января 2017 На месте раскопок у Малахова кургана найдено уникальное артиллерийское орудие
Владимир Путин утвердил поручения, связанные с проведением капремонта в многоквартирных домах 04 января 2017 Владимир Путин утвердил поручения, связанные с проведением капремонта в многоквартирных домах
Глава Крыма осудил факельное шествие в честь дня рождения Бандеры 02 января 2017 Глава Крыма осудил факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
В Симферополе набирает популярность творческое направление плейбек-театр 31 декабря 2016 В Симферополе набирает популярность творческое направление плейбек-театр
бизнес новости
28 декабря 2016 В Симферополе презентовали региональную систему градостроительной деятельности Крыма

В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....
23 декабря 2016 В Государственном Совете Республики обсудили вопросы легализации туристического бизнеса на территории полуострова

В Крыму около шестидесяти процентов участников бизнеса в сфере туризма уклоняются от уплаты налогов....
21 декабря 2016 Начинающих бизнесменов учили опытные предприниматели

Что нужно знать начинающему предпринимателю? Как найти оригинальную идею для бизнеса и стартовый...
13 декабря 2016 Крым готов предоставить инвесторам благоприятные условия для бизнеса

Скрывать персональные данные учредителей компаний для привлечения инвесторов на полуостров. На такие...
08 декабря 2016 На форуме "Деловой Крым" обсудили развитие бизнеса в Республике

Поднять экономику на должный уровень и улучшить инфраструктуру совместными усилиями руководства...

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