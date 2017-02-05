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новости
05 февраля 2017 В крымском Доме художника проходит уникальная для полуострова выставка современного искусства

Ее авторы и организаторы, супруги Довжик, уже выставлялись в Москве, теперь решили посетить родную...
05 февраля 2017 В Феодосии прошли мероприятия в преддверии 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В честь памятного события неравнодушные люди возложили цветы к мемориалу воинов интернационалистов,...
05 февраля 2017 Россия не участник конфликта на юго-востоке Украины, а гарант выполнения минских соглашений

Об этом заявил известный социолог Евгений Копатько в программе «Гость в студии» в эфире нашего ...
04 февраля 2017 Уже второй год реализуется образовательный проект между Крымом и Татарстаном

В его рамках крымские студенты имеют возможность попасть на учебу в Казанский инновационный...
04 февраля 2017 Побороть болезнь и помочь найти силы сделать это другим

Ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями наши журналисты подготовили репортаж о семье,...

новости топ
«Крымэнерго» теперь принимает смс-жалобы об аварийных отключениях света 05 февраля 2017 «Крымэнерго» теперь принимает смс-жалобы об аварийных отключениях света
Наследие дервишей 05 февраля 2017 Наследие дервишей
Игра «Мозгобойня» набирает популярность в Крыму 05 февраля 2017 Игра «Мозгобойня» набирает популярность в Крыму
В селе Марково Советского района полгода нет воды 05 февраля 2017 В селе Марково Советского района полгода нет воды
Декорации к фильму-катастрофе или станки, которые еще могут заработать? 04 февраля 2017 Декорации к фильму-катастрофе или станки, которые еще могут заработать?
бизнес новости
31 января 2017 В Крыму подвели итоги работы предпринимательской платформы

Новые рельсы для бизнеса. В Крыму подвели первые итоги деятельности предпринимательской платформы,...
31 января 2017 Судьбу многофункционального комплекса «Академия» будут определять сами крымчане

В открытом доступе голосование по проекту размещено на сайте «Активный Симферополь». Такое решение...
26 января 2017 Cтроительство становится одним из главных драйверов в выполнении задач по развитию региона

Победа в борьбе за человеческий капитал – одна из трех важнейших в стратегии...
10 января 2017 «Батарейки-сдавайтесь!»

С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
28 декабря 2016 В Симферополе презентовали региональную систему градостроительной деятельности Крыма

В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....

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