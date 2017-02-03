Можно ли решить наболевшую проблему, подавая регулярные жалобы в профильные ведомства? Ответ на этот...
Крым без Ай-Петри? Стихийные шалманы и магазины – вследствие этого грязь и антисанитария, ...
Впервые крымчане победили в ежегодном всероссийском конкурсе «Семья года 2016». Лучших из лучших...
Сборная Крыма сыграет в турнире, посвященном годовщине «Крымской весны». Состав участников пока...
Бюджет в Симферопольском районе освоили на 98 процентов. Проблем в этих вопросах, по словам главы...
Новые рельсы для бизнеса. В Крыму подвели первые итоги деятельности предпринимательской платформы,...
В открытом доступе голосование по проекту размещено на сайте «Активный Симферополь». Такое решение...
Победа в борьбе за человеческий капитал – одна из трех важнейших в стратегии...
С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....