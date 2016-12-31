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новости
31 декабря 2016 Хроника уходящего года

Наверное, не зря считается, что високосный год приносит неприятности. В 2016-м действительно...
31 декабря 2016 В Крыму прошли финальные поединки отборочного турнира на кубок Главы Республики по смешанным единоборствам

Бои прошли сразу в нескольких весовых категориях, география соревнований была внушительной —...
31 декабря 2016 На рынках Крыма предпраздничный ажиотаж

Успеть купить, суметь донести. На рынках полуострова традиционный предпраздничный ажиотаж. Самый...
31 декабря 2016 Предпраздничные хлопоты

Новый год уже совсем близко, предпраздничные хлопоты - то, без чего не обходится ни одно торжество....
31 декабря 2016 Глава Крыма поздравил всех жителей полуострова с наступающим Новым годом

В своем обращении Сергей Аксенов отметил, что уходящий год был непростым, ведь Крым начинал его в...

новости топ
В Симферополе набирает популярность творческое направление плейбек-театр 31 декабря 2016 В Симферополе набирает популярность творческое направление плейбек-театр
С Дедом Морозом можно проехать в симферопольском троллейбусе 29 декабря 2016 С Дедом Морозом можно проехать в симферопольском троллейбусе
ЦИК России высоко оценил работу крымских журналистов во время выборов 28 декабря 2016 ЦИК России высоко оценил работу крымских журналистов во время выборов
Дети сотрудников телерадиокомпании «Крым» веселились на телевизионной ёлке 28 декабря 2016 Дети сотрудников телерадиокомпании «Крым» веселились на телевизионной ёлке
В аэропорту Симферополя пассажиров встречают Дед Мороз и Снегурочка 27 декабря 2016 В аэропорту Симферополя пассажиров встречают Дед Мороз и Снегурочка
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28 декабря 2016 В Симферополе презентовали региональную систему градостроительной деятельности Крыма

В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....
23 декабря 2016 В Государственном Совете Республики обсудили вопросы легализации туристического бизнеса на территории полуострова

В Крыму около шестидесяти процентов участников бизнеса в сфере туризма уклоняются от уплаты налогов....
21 декабря 2016 Начинающих бизнесменов учили опытные предприниматели

Что нужно знать начинающему предпринимателю? Как найти оригинальную идею для бизнеса и стартовый...
13 декабря 2016 Крым готов предоставить инвесторам благоприятные условия для бизнеса

Скрывать персональные данные учредителей компаний для привлечения инвесторов на полуостров. На такие...
08 декабря 2016 На форуме "Деловой Крым" обсудили развитие бизнеса в Республике

Поднять экономику на должный уровень и улучшить инфраструктуру совместными усилиями руководства...

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