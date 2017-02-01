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новости
01 февраля 2017 В Джанкое борются со стихийной торговлей

Привести в порядок рынок, и раз и навсегда покончить со стихийной деятельностью - главная цель...
01 февраля 2017 Помощь погорельцам

Проходят необходимое лечение и очень скучают по маме. Здоровью детей, которых 26 января спас сосед...
01 февраля 2017 Несколько крымских водохранилищ будут реконструированы в рамках Федеральной программы

Преодолеть дефицит воды в Крыму помогает и погода, и бюджет страны. На пресс-конференции...
01 февраля 2017 В Министерстве внутренней политики, информации и связи начался прием заявок на участие в конкурсе на лучший материал по борьбе с терроризмом

В соревновании три номинации: лучшая публикация в печатных и электронных СМИ, а также номинация...
01 февраля 2017 Глава Республики поручил председателю Госкомрегистра внести изменения в программу, которая выдает талоны на приём

Очередям – бой! Глава Республики поручил председателю Госкомрегистра совместно с министром...

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31 января весь мир поздравляет ювелиров с их праздником 31 января 2017 31 января весь мир поздравляет ювелиров с их праздником
Когда «Мечта» станет светлой? 31 января 2017 Когда «Мечта» станет светлой?
Крымчанина, спасшего трёх малышей, представят к награде главного управления МЧС Республики 30 января 2017 Крымчанина, спасшего трёх малышей, представят к награде главного управления МЧС Республики
Хочешь жить в красоте, создай ее своими руками 30 января 2017 Хочешь жить в красоте, создай ее своими руками
На Арабатской стрелке зафиксировано уникальное природное явление – «гелевый шторм» 30 января 2017 На Арабатской стрелке зафиксировано уникальное природное явление – «гелевый шторм»
бизнес новости
31 января 2017 В Крыму подвели итоги работы предпринимательской платформы

Новые рельсы для бизнеса. В Крыму подвели первые итоги деятельности предпринимательской платформы,...
31 января 2017 Судьбу многофункционального комплекса «Академия» будут определять сами крымчане

В открытом доступе голосование по проекту размещено на сайте «Активный Симферополь». Такое решение...
26 января 2017 Cтроительство становится одним из главных драйверов в выполнении задач по развитию региона

Победа в борьбе за человеческий капитал – одна из трех важнейших в стратегии...
10 января 2017 «Батарейки-сдавайтесь!»

С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
28 декабря 2016 В Симферополе презентовали региональную систему градостроительной деятельности Крыма

В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....

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