На улице Карла Маркса в Симферополе есть дом, который нуждается в срочном ремонте. Его фасад не...
Об этом на телеканале Крым24 в эфире программы «Гость в студии» заявил Ян Эпштейн, президент...
Это даст возможность владельцам личных подсобных хозяйств получать максимальные доходы от...
Депортация из Крыма в сороковых годах прошлого века затронула многие народы, исторически...
В этом уверен 17-летний Абдуль-Вахаб из посёлка Молодежное Симферопольского района. За несколько...
Победа в борьбе за человеческий капитал – одна из трех важнейших в стратегии...
С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....
В Крыму около шестидесяти процентов участников бизнеса в сфере туризма уклоняются от уплаты налогов....
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