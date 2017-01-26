Документом снимаются ограничения с республиканских сельскохозяйственных и многопрофильных...
Об этом сообщило крымское и информационное агентство со ссылкой на пресс-службу управления...
Время, когда учащиеся высших учебных заведений гуляют от души, настало. В честь Татьяниного дня по...
Об этом на встрече с возмущенными родителями заявил главный врач Красногвардейской ЦРБ Анатолий...
Из них 23 тысячи – это записи о рождении ребёнка, 13 с половиной тысяч – о регистрации брака. ...
С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....
В Крыму около шестидесяти процентов участников бизнеса в сфере туризма уклоняются от уплаты налогов....
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