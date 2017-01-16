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новости
16 января 2017 Пограничники пресекли попытку украинца попасть в Крым по поддельным документам

Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления. Сотрудники ведомства в очередной раз пресекли...
16 января 2017 Российские спецслужбы выявили в 2016 году более 900 террористов, которые предприняли попытки проникновения в РФ из-за рубежа

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Также Патрушев признал наличие...
16 января 2017 В ряде городов России действуют мошеннические схемы при единовременной выплате 5 тысяч рублей

Неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их...
16 января 2017 Дональд Трамп заявил о возможном снятии антироссийских санкций

Об этом он заявил в интервью нескольким печатным изданиям. Несмотря на то, что избранный президент...
16 января 2017 Около аэропорта Манас в Киргизии разбился самолет

Как сообщает информационное агентство «ТАСС», по последним данным число погибших увеличилось до 37...

новости топ
Сергей Аксенов: «При отсутствии осадков ямочный ремонт дорог в Симферополе начнут 17 января» 12 января 2017 Сергей Аксенов: «При отсутствии осадков ямочный ремонт дорог в Симферополе начнут 17 января»
Приходи и играй 11 января 2017 Приходи и играй
Сотрудники ГИБДД проверили наличие в автомобилях симферопольцев детских кресел 11 января 2017 Сотрудники ГИБДД проверили наличие в автомобилях симферопольцев детских кресел
В Симферополе произошёл обвал части многоквартирного дома 10 января 2017 В Симферополе произошёл обвал части многоквартирного дома
Лебеди погибают от холода 09 января 2017 Лебеди погибают от холода
бизнес новости
10 января 2017 «Батарейки-сдавайтесь!»

С такими лозунгами выступают экологи и активисты по всему миру. Причина проста. Одна пальчиковая...
28 декабря 2016 В Симферополе презентовали региональную систему градостроительной деятельности Крыма

В Симферополе презентовали региональную систему обеспечения градостроительной деятельности Крыма....
23 декабря 2016 В Государственном Совете Республики обсудили вопросы легализации туристического бизнеса на территории полуострова

В Крыму около шестидесяти процентов участников бизнеса в сфере туризма уклоняются от уплаты налогов....
21 декабря 2016 Начинающих бизнесменов учили опытные предприниматели

Что нужно знать начинающему предпринимателю? Как найти оригинальную идею для бизнеса и стартовый...
13 декабря 2016 Крым готов предоставить инвесторам благоприятные условия для бизнеса

Скрывать персональные данные учредителей компаний для привлечения инвесторов на полуостров. На такие...

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